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Костюк показала фото из вечернего Дубай

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Когда-то начнем выигрывать

Костюк показала фото из вечернего Дубай

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи, где готовится к участию в турнире серии WTA1000, который пройдет с 16 по 22 февраля. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Анисимова победила в финале турнира в Дохе.

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