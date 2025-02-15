Костюк показала фото из вечернего Дубай

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи, где готовится к участию в турнире серии WTA1000, который пройдет с 16 по 22 февраля. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Анисимова победила в финале турнира в Дохе.