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Костюк показала фото из вечернего Дубай
Когда-то начнем выигрывать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Дубаи, где готовится к участию в турнире серии WTA1000, который пройдет с 16 по 22 февраля. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Анисимова
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