Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал решение WADA присудить ему дисквалификацию сроком на три месяца.

"Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог продолжаться еще долго – возможно, решение было бы принято только до конца года. Я всегда понимал, что отвечаю за свою команду, и осознаю, что строгие правила WADA – это важная часть защиты спорта, которую я люблю.

Исходя из этого, я принял предложение WADA урегулировать это дело, согласившись на трехмесячную дисквалификацию" – сказал Синнер.