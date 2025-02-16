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Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации

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Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал решение WADA присудить ему дисквалификацию сроком на три месяца.

"Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог продолжаться еще долго – возможно, решение было бы принято только до конца года. Я всегда понимал, что отвечаю за свою команду, и осознаю, что строгие правила WADA – это важная часть защиты спорта, которую я люблю.

Исходя из этого, я принял предложение WADA урегулировать это дело, согласившись на трехмесячную дисквалификацию" – сказал Синнер.

Напомним, ранее Костюк показала фото из вечернего Дубай.

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