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Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации
Правильный месседж
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, прокомментировал решение WADA присудить ему дисквалификацию сроком на три месяца.
"Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог продолжаться еще долго – возможно, решение было бы принято только до конца года. Я всегда понимал, что отвечаю за свою команду, и осознаю, что строгие правила WADA – это важная часть защиты спорта, которую я люблю.
Исходя из этого, я принял предложение WADA урегулировать это дело, согласившись на трехмесячную дисквалификацию" – сказал Синнер.
Напомним, ранее Костюк
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