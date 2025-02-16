Ястремская с уверенной победы стартовала на турнире в Дубай

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №49) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дубай. В первом матче на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Польши Магду Линет (WTA №36).

Счет поединка 2-0 (6-3; 7-5) в пользу Даяны, в активе которой 1 подача на вылет, 4 из 14 реализованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований украинка сыграет против победительницы матча Хаддад-Мая/Потапова. В очных встречах счет стал 4-1 в пользу Ястремской.