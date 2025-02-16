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Свитолина разгромила россиянку Калинскую в первом круге турнира в Дубай

Теннис

Великолепный матч

Свитолина разгромила россиянку Калинскую в первом круге турнира в Дубай

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №22) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дубай. В первом матче на соревнованиях наша спортсменка одолела "нейтралку" Анну Калинскую (WTA №18).

Счет поединка 2-0 (6-1; 6-2) в пользу Элины, в активе которой 1 подача на вылет, 6 из 7 реализованных брейков, 1 из 3 отыгранный брейк и 3 двойных ошибки.

В следующем раунде соревнований украинка сыграет против победительницы матча Шрамкова/Таусон. В очных встречах счет стал 2-0 в пользу Свитолиной.

Напомним, что ранее Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации.

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