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Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W75 в Альтенкирхене

Теннис

Победы еще впереди

Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W75 в Альтенкирхене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №132) проиграла в финальном поединке турнира серии ITF W75 в Альтенкирхене (Германия). В матче за главный титул соревнований наша спортсменка уступила "нейтралке" Юлии Авдеевой (WTA №248).

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3). В активе Дарьи 3 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Это была первая очная встреча между двумя теннисистками. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Напомним, что ранее Синнер прокомментировал решение WADA о дисквалификации.

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