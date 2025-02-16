Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W75 в Альтенкирхене
Победы еще впереди
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №132) проиграла в финальном поединке турнира серии ITF W75 в Альтенкирхене (Германия). В матче за главный титул соревнований наша спортсменка уступила "нейтралке" Юлии Авдеевой (WTA №248).
Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3). В активе Дарьи 3 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.
Это была первая очная встреча между двумя теннисистками. Матч продолжался 1 час 14 минут.
Напомним, что ранее Синнер
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Шахтер - Дила 2:0. Перекладины Кевина и режим Роберто Карлоса от Педро Энрике
- Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ
- Костюк показала фото из вечернего Дубай
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Отыграл полтайма. Правый вингер Шахтёра травмировался в контрольном матче