Снигур проиграла в финальном матче турнира ITF W75 в Альтенкирхене

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №132) проиграла в финальном поединке турнира серии ITF W75 в Альтенкирхене (Германия). В матче за главный титул соревнований наша спортсменка уступила "нейтралке" Юлии Авдеевой (WTA №248).

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) . В активе Дарьи 3 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Это была первая очная встреча между двумя теннисистками. Матч продолжался 1 час 14 минут.