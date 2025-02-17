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Марта Костюк обыграла на тысячнике первую ракетку в парном разряде

Теннис
Обновлено

Превозмогла себя

Марта Костюк обыграла на тысячнике первую ракетку в парном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Марта Костюк в двух сетах переиграла лучшую теннисистку мира в парном разряде Катерину Синякову (Чехия) на турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

За весь матч Костюк лишь раз отдала свою подачу (отыграв при этом шесть из семи брейк-поинтов), исполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки.

Стоит отметить, что в конце встречи Марта испытывала проблемы со здоровьем.

WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) [Q] – 6:3, 6:4

Далее Костюк сыграет против чемпионки Australian Open-2020 - американки Софии Кенин.

Также сегодня, 17 февраля, свой поединок на этом турнире против Виктории Азаренко проведет другая украинская теннисистка - Ангелина Калинина.

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