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Марта Костюк обыграла на тысячнике первую ракетку в парном разряде
Превозмогла себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Марта Костюк в двух сетах переиграла лучшую теннисистку мира в парном разряде Катерину Синякову (Чехия) на турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
За весь матч Костюк лишь раз отдала свою подачу (отыграв при этом шесть из семи брейк-поинтов), исполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки.
Стоит отметить, что в конце встречи Марта испытывала проблемы со здоровьем.
WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) [Q] – 6:3, 6:4
Далее Костюк сыграет против чемпионки Australian Open-2020 - американки Софии Кенин.
Также сегодня, 17 февраля, свой поединок на этом турнире против Виктории Азаренко проведет другая украинская теннисистка - Ангелина Калинина.
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