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Калинина в драматичном матче уступила двукратной победительнице ТБШ

Теннис
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Позволила сделать камбэк сопернице

Калинина в драматичном матче уступила двукратной победительнице ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина упустила победу на "тысячнике" в Дубае (ОАЭ) над двухкратной победительницей турниров Большого Шлема и экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

В течение встречи Калинина вела со счетом 6:2, 5:2, но в конечном итоге не сумела довести ее до завершения в свою пользу.

В свой активе Ангелина записала восемь подач навылет, пять двойных ошибок и семь брейков.

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WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/32 финала

Виктория Азаренко ("нейтралка") - Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:6 (4), 6:4

Ранее в следующий раунд прошли другие представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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Ангелина Калинина Виктория Азаренко
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