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Калинина в драматичном матче уступила двукратной победительнице ТБШ
Позволила сделать камбэк сопернице
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина упустила победу на "тысячнике" в Дубае (ОАЭ) над двухкратной победительницей турниров Большого Шлема и экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.
В течение встречи Калинина вела со счетом 6:2, 5:2, но в конечном итоге не сумела довести ее до завершения в свою пользу.
В свой активе Ангелина записала восемь подач навылет, пять двойных ошибок и семь брейков.
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Виктория Азаренко ("нейтралка") - Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:6 (4), 6:4
Ранее в следующий раунд прошли другие представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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