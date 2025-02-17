Жоао Фонсека вошёл в топ-4 самых молодых чемпионов ATP в XXI веке

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал четвёртым по возрасту чемпионом турнира категории ATP в XXI веке. В финале турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) 18-летний бразилец обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Лишь три теннисиста опередили Фонсеку по данному показателю: Рафаэль Надаль (Испания), Карлос Алькарас (Испания) и Кей Нисикори (Япония).

По итогам турнира в Буэнос-Айресе бразильский теннисист обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.