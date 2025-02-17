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14-я ракетка мира пропустит турнир категории ATP-500 в Дохе
Причиной стало выгорание теннисиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Его заменит лаки-лузер Отто Виртанен из Финляндии, который в первом круге соревнований сразится с 39-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.
Победитель матча Виртанен — Боржеш во втором круге турнира в Дохе встретится с сильнейшим в паре Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублёв (-).
Напомним, ранее Умбер стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он одолел 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии.
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