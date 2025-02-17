Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире категории ATP-500 в Дохе

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира он обыграл 192-ю ракетку мира хорвата Марина Чилича.

Доха (м). Первый круг

Карлос Алькарас — Марин Чилич 6:4, 6:4

Встреча продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Карлос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Напомним, что соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.