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Джокович раскритиковал систему. Почему дисквалификация Синнера вызвала возмущение?
Серб недоволен происходящим
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.
"Кажется, что можно повлиять на результат, если вы топовый игрок и имеете доступ к лучшим адвокатам. Синнер и Швёнтек невиновны, это доказано. Случаи привлекли много внимания, и, безусловно, это не в пользу нашего вида спорта. В раздевалке я разговаривал с несколькими игроками, не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них недовольны тем, как прошёл весь процесс.
Это непоследовательно, и решение кажется очень несправедливым. Всё, что я могу сказать по этому поводу. Настало время по-настоящему заняться системой. Очевидно, что структура не работает должным образом", — приводит слова Джоковича Doha News.
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