Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года

Громкое дело теннисиста Янника Синнера, которое длилось почти год, официально завершено: спортсмен и ВАДА заключили соглашение о разрешении спора. Самым скандальным в этой истории получился приговор: итальянец отбудет дисквалификацию сроком ВСЕГО на три месяца (с 9 февраля по 4 мая 2025 года). Полноценно тренироваться ему разрешено с 13 апреля, но это ограничение скорее условное, игрок может легально обойти его, организовав тренировочный процесс собственными силами и средствами уже сейчас.

Такой специфический исход разбирательства свидетельствует об очевидном факте: ни одна из сторон не была уверена в том, что добьется в CAS желаемого результата. ВАДА хотело серьезного срока, требуя бан сроком до двух лет, но столь радикальный сценарий был маловероятен. И это мы уже молчим о вероятности полного оправдания для звездного игрока. Синнер же, который настаивал на том, что его не должны дисквалифицировать вообще, рисковал тем, что в долгом и тяжелом судебном процессе проиграет и получит, например, полгода-год, а это пропуск многих ключевых турниров. На первый взгляд, кажется, что все должны быть довольны таким "хэппиэндом", но в этой истории есть и темная сторона...

Суть дела

История с двумя пробами, содержащими запрещенный препарат "клостебол" (10 и 18 марта 2024 года), начиналась очень просто - физиотренер Синнера (Умберто Феррара) приобрел спрей "Трофодермин" в Италии, где это лекарство продается без рецепта.

А вот дальше история набирает какого-то фантастического развития событий: Через пару дней массажист Синнера Джакомо Налди порезал мизинец левой руки скальпелем, который лежал в его сумке, а вышеописанный Феррара порекомендовал Налди использовать "Трофодермин" для заживления раны. Налди использовал спрей с 5 по 13 марта, а в этот же период, само собой, ежедневно делал игроку массаж тела голыми руками.

Поначалу казалось, что это просто очередная попытка избежать наказания благодаря выдуманной истории. Мы уже не раз слышали и куда более фантастические объяснения, откуда допинг попадал в организм атлетов.

Но все кардинально изменилось, когда были обнародованы результаты обеих проб Синнера. Концентрация "клостебола" в пробах была мизерной: в первой - 121 пг/мл, во второй - 122 пг/мл. Такие цифры действительно указывают на то, что история, рассказанная игроком, является правдивой. С этим согласились все эксперты, которые были привлечены к рассмотрению дела.

Таким образом, в первой инстанции, которая изначально рассматривала дело, потенциальные четыре года превратились в два (использование клостебола было непреднамеренным). Но, чтобы отменить дисквалификацию вообще, команде теннисиста нужно было доказать, что вина игрока отсутствовала полностью. А вот с этим уже возникли определенные трудности.

Если говорить простыми словами, то Синнер хотел, чтобы его признали виновным только по той части статьи, где говорится, что игрок ответственен за наем квалифицированного персонала и его ошибка только в том, что он такой персонал не нанял. А вот собственно запрещенная субстанция была назначена врачом без его собственного ведома.

Эта линия защиты казалась идеальной, но в процессе разбирательства были найдены определенные расхождения в показаниях Феррары и Налди. В результате выяснилось, что Феррара (врач) осознавал, что спрей содержит допинг, но почему-то не донес эту информацию Налди (массажист).

Разногласия заключаются в том, что Феррара имеет соответствующее образование в сфере фармакологии, его квалификация несомненна, поэтому он не мог не знать о составе препарата. Позже стало ясно, что команда Синнера в своей стратегии защиты решила пожертвовать врачом, спустив на него всех собак, но доказать отсутствие вины игрока. Эта тактика сработала и теннисиста оправдали.

Апелляция

Однако то решение вызвало серьезный резонанс, и ВАДА, изучив все документы по делу, решило подать апелляцию в Международный спортивный суд (CAS). Сделали они это в конце сентября 2024 года и запросили дисквалификацию от года до двух.

Повторный обзор дела был окутан множеством слухов о том, что Синнер все же будет жестко наказан, ведь ранее, в большинстве подобных случаях, спортсменов дисквалифицировали на существенный срок, хоть и не максимальный. Большинство инсайдов сообщало о 6-12 месяцах бана для итальянца.

Именно поэтому такой резонанс вызвала новость о том, что ВАДА заключило соглашение о двустороннем урегулировании дела, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

"ВАДА признает, что Синнер не намеревался мошенничать, а его контакт с клостеболом не принес ему никаких преимуществ с точки зрения спортивных результатов, поскольку это произошло без его ведома из-за халатности членов его команды. Тем не менее, согласно Кодексу и прецедентам CAS, спортсмен несет ответственность за халатность своей команды", - говорится в сообщении агентства.

Никакой солидарности: реакция теннисного сообщества

Многим представителям теннисного мира трехмесячный бан Синнера показался предвзятым, ведь таких мягких приговоров в теннисе почти невозможно вспомнить. Все мы, конечно, ждали выступления от скандального австралийца Ника Кирьоса, который весь этот год жестко критиковал Янника, и даже называл его мошенником (кстати, Синнер сейчас встречается с бывшей девушкой Кирьоса).

"Вывернулся. Итак, ВАДА говорило, что это будет дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала все возможное, чтобы просто получить отстранение на три месяца, не потеряв титулы и призовые деньги. Печальный день для тенниса. В теннисе нет справедливости", - написал Кирьос в социальных сетях.

Успокаиваться на этом Ник не собирается. Он сообщил о проведении прямых трансляций вместе с другими недовольными игроками:

"Я знаю многих игроков, которые сейчас чувствуют несправедливость, поэтому планирую провести прямые трансляции на следующей неделе, чтобы мы могли обсудить это", - добавил Кирьос.

Бывший британский теннисист Тим Хэнмен, который сейчас работает телевизионным экспертом, также раскритиковал трехмесячную дисквалификацию Синнера:

"Решение ВАДА показалось мне слишком мягким. Синнеру придется пропустить три месяца в туре после победы на "Australian Open". Следовательно, он получит право играть на "Ролан Гаррос". Выбран самый удачный момент для него. Когда вы начинаете читать такие слова, как "урегулирование" или "соглашение", складывается впечатление, что это были переговоры, а не расследование. Не думаю, что это понравится другим игрокам и любителям тенниса", - сказал Хэнмен в эфире Sky Sports News.

Трехкратный чемпион ТБШ и любимец фанатов Стэн Вавринка был лаконичным:

"Я больше не верю в чистый спорт", - написал именитый швейцарец в соцсетях.

Лишится ли итальянец статуса первой ракетки мира?

Стоит быть откровенными и признаться, что Янник блестяще выступал на корте в период, когда над ним потенциально нависало длительное отстранение за допинг. За последний год он стал безальтернативным лидером рейтинга ATP, опережая ближайшего преследователя Александра Зверева на 3695 очков (11 830 против 8135).

А это значит, что Синнер потеряет статус первой ракетки мира, если только Зверев выиграет почти все турниры в период дисквалификации итальянца - не слишком реалистичный сценарий. До четвертого мая у Янника сгорят очки за победу на "Мастерсе" в Майами, полуфинал Монте-Карло и четвертьфинал Мадрида. Ну а вернуться звездный теннисист сможет на домашнем "Мастерсе" в Риме, который состоится с 7 по 18 мая. В прошлом году Синнер не играл там из-за травмы, так что в этом году он сможет добрать очки на родине и размяться на грунте перед вторым турниром "Большого Шлема" в году - "Ролан Гаррос". В родном Риме болельщики вряд ли освистают своего кумира, а вот в столице Франции его ждет очень "горячий" прием.

Идеально разыгранная партия: выводы для Синнера и мастеркласс для Мудрика

Конечно, три месяца простоя без игровой практики - немалый период. Но все-таки это не год и не два. К тому же Синнеру не придется пропускать ни одного турнира "Большого шлема".

Почти ни у кого не осталось сомнений, что, если бы Синнер не имел такого высокого статуса и влияния, он получил бы полный срок. А может и вообще - четыре года бана. На такой срок ранее был наказан не слишком известный теннисист Стефано Баттальино, тоже, кстати, итальянец.

Разница в том, что Синнер, имеет неограниченные средства для привлечения лучших юристов, способных оказать ВАДА серьезное сопротивление и, выиграв дело, подорвать авторитет агентства. И это я еще молчу, что до сих пор свежа в памяти скандальная история с китайскими пловцами, которых допустили на ОИ-2024 после положительных допинговых проб.

Конечно, роль итальянца для тенниса и мирового спорта в целом в сотни раз больше, чем у Михаила Мудрика (в разрезе их видов спорта). Однако команде специалистов, которая сейчас занимается защитой украинца, точно стоит взять на вооружение этот прецедент, ведь защита Мудрика также строится на отсутствии вины самого игрока. Вероятно, если правозащитники Михаила смогут провести какие-то параллели между этими двумя делами, то это точно даст украинскому вингеру дополнительное преимущество во время будущего рассмотрения дела.

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