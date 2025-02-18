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Азаренко - о камбэке в матче с Калининой: Не назвала бы этот матч зрелищным

Теннис
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Были сплошные качели

Азаренко - о камбэке в матче с Калининой: Не назвала бы этот матч зрелищным

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко высказалась о своей победе (2:6, 7:6, 6:4) в драматичном матче с украинкой Ангелиной Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае.

"Не назвала бы этот матч зрелищным. Во втором сете я находилась в одном шаге от вылета. Я не знаю, как мне удалось победить. Думаю, просто пыталась бороться до конца, и мне кажется, это удалось.

Было очень ветрено. Честно говоря, без понятия, что конкретно я изменила, чтобы взять второй и третий сеты. Мне кажется, что в последний месяц я просто пыталась найти ритм. Это действительно было видно в первом сете.

Я рада, что мне удалось хотя бы побороться и найти способ выиграть матч сегодня", - сказала Азаренко.

Сегодняшние игры Марты Костюк, Элины Свитолины и Даяны Ястремской прерваны из-за дождя.

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Ангелина Калинина Виктория Азаренко
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Источник:
Tennis Channel
Опубликовал: Александр Бураков
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