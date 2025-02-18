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Ястремская сыграет с польской титулованой теннисисткой в 1/8 финала турнира в Дубае
Матч обещает быть интересным
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай. Второй круг
Ига Швёнтек — Виктория Азаренко 6:0, 6:2
В стартовом для себя матче Швёнтек разгромила двукратную чемпионку мэйджоров, 34-ю ракетку мира Викторию Азаренко.
Встреча Швёнтек с Азаренко продлилась 1 час и 15 минут.
Следующей соперницей Швёнтек на турнире в Дубае станет украинская теннисистка Даяна Ястремская.
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