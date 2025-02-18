  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

Теннис
Обновлено

Серб показал далеко не лучший результат

Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В матче первого круга Джокович проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Для итальянца это первая в карьере победа над Новаком.

Доха (м). Первый круг

Новак Джокович — Маттео Берреттини 6:7 (4:7), 2:6

Отметим, что этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца. Однако Новак отсутствовал в туре меньше месяца.

Следующим соперником Берреттини в Дохе станет 51-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.

По теме
yellow-arrow
Ястремская сыграет с польской титулованой теннисисткой в 1/8 финала турнира в Дубае
yellow-arrow
Азаренко - о камбэке в матче с Калининой: Не назвала бы этот матч зрелищным
yellow-arrow
Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости