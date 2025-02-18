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Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе
Серб показал далеко не лучший результат
Sky Sports
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
В матче первого круга Джокович проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Для итальянца это первая в карьере победа над Новаком.
Доха (м). Первый круг
Новак Джокович — Маттео Берреттини 6:7 (4:7), 2:6
Отметим, что этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца. Однако Новак отсутствовал в туре меньше месяца.
Следующим соперником Берреттини в Дохе станет 51-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.
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