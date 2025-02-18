Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В матче первого круга Джокович проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини. Для итальянца это первая в карьере победа над Новаком.

Доха (м). Первый круг

Новак Джокович — Маттео Берреттини 6:7 (4:7), 2:6

Отметим, что этот матч стал для Джоковича первым в одиночном разряде после травмы бедра, полученной на Australian Open — 2025. Изначально предполагалось, что Джокович пропустит два-три месяца. Однако Новак отсутствовал в туре меньше месяца.

Следующим соперником Берреттини в Дохе станет 51-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор.