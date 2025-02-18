Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом для себя матче Гауфф проиграла 53-й ракетке мира соотечественнице Маккартни Кесслер.

Дубай (ж). Второй круг

Кори Гауфф — Маккартни Кесслер 4:6, 5:7

Встреча Гауфф с Кесслер продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Кори четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Маккартни ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Кесслер в Дубае станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Каролина Мухова (Чехия, 14).