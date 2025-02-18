  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае

Теннис
Обновлено

Она неожиданно уступила 53-й ракетке мира

Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом для себя матче Гауфф проиграла 53-й ракетке мира соотечественнице Маккартни Кесслер.

Дубай (ж). Второй круг

Кори Гауфф — Маккартни Кесслер 4:6, 5:7

Встреча Гауфф с Кесслер продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Кори четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Маккартни ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Кесслер в Дубае станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Каролина Мухова (Чехия, 14).

По теме
yellow-arrow
Свитолина покидает Дубаи. Элина уступила Кларе Таусон в напряженном матче
yellow-arrow
Дубай. Марта Костюк уступила победительнице Australian Open в 1/16 финала
yellow-arrow
Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости