Дубай. Марта Костюк уступила победительнице Australian Open в 1/16 финала

В матче 1/16 финала турнира в Дубае украинская теннисистка Марта Костюк сыграла против победительницы Australian Open-2020 Софии Кенин. Поединок оказался невероятно напряженным и длился почти три часа.

Дубай. 1/16 финала

София Кенин — Марта Костюк 2:1 (5:7, 7:6, 7:6)

Костюк начала игру уверенно, взяв первый сет со счетом 7:5. Однако во втором Кенин сумела отыграться, выиграв тай-брейк. Решающая третья партия также дошла до тай-брейка, где Кенин вновь оказалась сильнее - 7:6.

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В следующем раунде соревнований София Кенин сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.