  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина покидает Дубаи. Элина уступила Кларе Таусон в напряженном матче
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина покидает Дубаи. Элина уступила Кларе Таусон в напряженном матче

Теннис
Обновлено

Вторая украинская теннисистка выбыла из турнира

Свитолина покидает Дубаи. Элина уступила Кларе Таусон в напряженном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Свитолина завершила свой путь на турнире в Дубае, уступив датчанке Кларе Таусон в матче 1/16 финала. Игра длилась более двух часов и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Первый сет оказался невероятно напряженным и дошел до тай-брейка, где Таусон сумела взять верх. Свитолина ответила уверенной игрой во втором сете, выиграв его со счетом 6:3. Однако в решающем третьем сете украинка вновь уступила в тай-брейке, что стало завершением ее участия в турнире.

Таким образом, в 1/8 финала из украинок осталась лишь Даяна Ястремская, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Швйонтек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Дубаи. 1/16 финала

Элина Свитолина - Клара Таусон 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

По теме
yellow-arrow
Дубай. Марта Костюк уступила победительнице Australian Open в 1/16 финала
yellow-arrow
Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае
yellow-arrow
Новак Джокович сенсационно уступил 35-й ракетке мира на старте турнира в Дохе
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости