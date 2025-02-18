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Свитолина покидает Дубаи. Элина уступила Кларе Таусон в напряженном матче
Вторая украинская теннисистка выбыла из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Свитолина завершила свой путь на турнире в Дубае, уступив датчанке Кларе Таусон в матче 1/16 финала. Игра длилась более двух часов и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).
Первый сет оказался невероятно напряженным и дошел до тай-брейка, где Таусон сумела взять верх. Свитолина ответила уверенной игрой во втором сете, выиграв его со счетом 6:3. Однако в решающем третьем сете украинка вновь уступила в тай-брейке, что стало завершением ее участия в турнире.
Таким образом, в 1/8 финала из украинок осталась лишь Даяна Ястремская, которая сыграет против первой ракетки мира Иги Швйонтек.
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Дубаи. 1/16 финала
Элина Свитолина - Клара Таусон 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).
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