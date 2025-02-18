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Новак Джокович впервые за 9 лет потерпел поражение на старте хардового турнира

Теннис

Серб сенсационно уступил в первом круге соревнований

Новак Джокович впервые за 9 лет потерпел поражение на старте хардового турнира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом круге турнира на хардовом покрытии впервые с Олимпиады-2016 (8 августа 2016 года).

Тогда, в первом круге ОИ-2016 Джокович неожиданно проиграл Хуан-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7). Дель Потро впоследствии завоевал серебро.

После августа 2016 года Джокович не уступал в первых кругах хардовых турниров до 18 февраля 2025 года, сообщает Tennis Abstract. На турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Джокович (3) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграл 35-й ракетке мира из Италии Маттео Берреттини.

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