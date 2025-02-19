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Вслед за Жабер отправила домой Чжэн. Американская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Теннис

Заодно установила выдающееся личное достижение

Вслед за Жабер отправила домой Чжэн. Американская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень уступила в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) американке Пейтон Стернс.

Поединок продолжился 2 часа 37 минут. За это время Чжэн выполнила 12 эйсов и 4 двойных ошибки и сделала один брейк. Стернс, в то же время, ни разу не подала навылет, дважды совершила двойную ошибку и дважды взяла подачу соперницы.

Это первая победа Стернс в карьере над представительницей топ-10 рейтинга. В предыдущем круге американка обыграла экс-вторую ракетку мира Онс Жабер.

Дубай (ж). Открытый хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень - Пейтон Стернс 6:3 4:6 4:6

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