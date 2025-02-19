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Два разных сета. Ястремская проиграла второй ракетке мира в Дубае

Теннис
Обновлено

Подвело здоровье в концовке

Два разных сета. Ястремская проиграла второй ракетке мира в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) покидает турнир WTA1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/8 финала "тысячника" Ястремская в двух сетах уступила второй ракетке мира Иге Швёнтек (Польша).

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Поединок продолжался 1 час и 32 минуты. Во второй партии Даяна брала медицинский таум-аут из-за дискомфорта в плече.

Стоит отметить, что Ястремская была последней представительницей Украины на турнире.

В личных встречах Ястремской и Швёнтек счет стал равным - 1:1.

WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/8 финала

Даяна Ястремская – Ига Швёнтек – 5:7, 0:6

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Комментарии
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bopofa4298
19.02.2025 в 14:02
Все равны, даже счет.
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Комментарии 1
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bopofa4298
19.02.2025 в 14:02
Все равны, даже счет.
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0
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