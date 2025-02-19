betking: 150% бонус к депозиту для ставок на теннис

Лицензионная букмекерская компания betking предлагает своим клиентам бонус до 10 000 ₴ для ставок на теннис.

Что нужно сделать для получения бонуса?

Зарегистрироваться или войти в свой аккаунт в приложении или на сайте betking. Перейди на страницу «Бонусы» и активируй промо 150% к депозиту. Пополнить счет на сумму от 250 ₴. Получить на бонусный счет бонус в размере 150% от суммы пополнения.

Максимальная сумма бонуса и выплаты составляет 10 000 ₴.

Когда я получу бонус?

Твой бонус становится доступным сразу после внесения средств на баланс и попадает на бонусный счет.

Что нужно для отыгрыша бонуса?

Отыгрыш доступен на такие виды спорта: футбол, теннис, баскетбол, настольный теннис и киберспорт;

Поставить сумму бонуса с основного счета с вейджером х15.

К квалифицирующим пари относятся ставки ординаром в лайве или прематче с коэффициентом от 1.6.

Также обрати внимание на дополнительные условия отыгрыша:

Не засчитываются пари с маржой 0% и ставки, рассчитанные кэшаутом и возвратом.

Бонус аннулируется, если во время отыгрыша будут использованы связанные маркеты одного события.

Бонус доступен для отыгрыша в течение 14 дней с момента активации.

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