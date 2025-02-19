Юные таланты в Индиан-Уэллсе: Фонсека и Тин получили уайлд-кард на Мастерс

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и 19-летний американец Лёнер Тин получили уайлд-кард на турнир категории "Мастерс" в Индиан-Уэллс (США). Об этом пишет пресс-служба турнира.

Жоао Фонсека является чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айрес (Аргентина), а также победителем молодёжного Итогового турнира ATP — 2024.

Лёнер Тин — финалист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. В этом сезоне он вышел в четвёртый круг Australian Open, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.

Ранее на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллс уайлд-кард получили Винус Уильямс из США и Петра Квитова из Чехии.