Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юные таланты в Индиан-Уэллсе: Фонсека и Тин получили уайлд-кард на Мастерс
Оба заслужили место в престижном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и 19-летний американец Лёнер Тин получили уайлд-кард на турнир категории "Мастерс" в Индиан-Уэллс (США). Об этом пишет пресс-служба турнира.
Жоао Фонсека является чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айрес (Аргентина), а также победителем молодёжного Итогового турнира ATP — 2024.
Лёнер Тин — финалист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. В этом сезоне он вышел в четвёртый круг Australian Open, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.
Ранее на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллс уайлд-кард получили Винус Уильямс из США и Петра Квитова из Чехии.
Популярное сейчас
- На войне погиб 23-летний украинский футболист
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену
- Чемпионка US Open покидает турнир категории WTA-1000 в Дубае
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике