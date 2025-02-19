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Доха. Карлос Алькарас продолжает борьбу за титул
Испанец был в шаге от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл 85-ю ракетку мира итальянца Луку Нарди. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Доха (м). Второй круг
Карлос Алькарас — Лука Нарди 6:1, 4:6, 6:3
Встреча продлилась 1 час 52 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Нарди два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Напомним, что соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.
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