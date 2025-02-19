Доха. Карлос Алькарас продолжает борьбу за титул

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл 85-ю ракетку мира итальянца Луку Нарди. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Доха (м). Второй круг

Карлос Алькарас — Лука Нарди 6:1, 4:6, 6:3

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Нарди два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Напомним, что соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.