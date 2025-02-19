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В WTA сообщили о преследованиях чемпионки US Open - 2021 неизвестным мужчиной на турнире в Дубае

Теннис

Ему запретили посещать матчи спортсменки

В WTA сообщили о преследованиях чемпионки US Open - 2021 неизвестным мужчиной на турнире в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила обращение, в котором сообщила о преследовании чемпионки US Open — 2021 британской теннисистки Эммы Радукану со стороны неизвестного мужчины на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

"В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошёл мужчина, который демонстрировал странное поведение. Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник на турнире в Дубае и впоследствии выдворен. Ему будет запрещено посещать все мероприятия WTA до оценки угрозы.

Безопасность игроков является нашим приоритетом, и турниры получают рекомендации по обеспечению лучшей безопасности для международных спортивных мероприятий. WTA активно работает с Эммой и её командой, чтобы обеспечить её благополучие и оказать любую необходимую поддержку. Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы поддерживать безопасную среду для всех игроков", — написано в заявлении WTA, опубликованном в соцсетях.

По ходу своего матча второго круга Радукану расплакалась во время общения с судьёй на вышке.

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Эмма Радукану
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