Не реализовала свои шансы. Вторая ракетка мира Швёнтек покинула тысячник в ОАЭ

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) проиграла "нейтралке" Мирре Андреевой (WTA 14) в 1/4 финала турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Поединок продолжался 1 час и 38 минут. За это время Ига реализовала лишь один брейк-поинт из восьми, ни разу не подав навылет и допустив две двойные ошибки.

В полуфинале Андреева сыграет с победительницей пары Кенин/Рыбакина.

Напомним, в предыдущем круге Швёнтек обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (7:5, 6:0).

WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/4 финала

Мирра Андреева (12) – Ига Швёнтек (2) – 6:3, 6:3

MESMERIZING MIRRA! ✨



The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k