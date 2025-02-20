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Не реализовала свои шансы. Вторая ракетка мира Швёнтек покинула тысячник в ОАЭ

Теннис
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Не реализовала свои шансы. Вторая ракетка мира Швёнтек покинула тысячник в ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) проиграла "нейтралке" Мирре Андреевой (WTA 14) в 1/4 финала турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Поединок продолжался 1 час и 38 минут. За это время Ига реализовала лишь один брейк-поинт из восьми, ни разу не подав навылет и допустив две двойные ошибки.

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В полуфинале Андреева сыграет с победительницей пары Кенин/Рыбакина.

Напомним, в предыдущем круге Швёнтек обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (7:5, 6:0).

WTA 1000 Дубай. Открытый хард. 1/4 финала

Мирра Андреева (12) – Ига Швёнтек (2) – 6:3, 6:3

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