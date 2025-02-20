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Карлос Алькарас сенсационно уступил 25-й ракетке мира

Теннис

Испанец не смог выйти в полуфинал соревнований

Карлос Алькарас сенсационно уступил 25-й ракетке мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха (м). 1/4 финала

Карлос Алькарас — Иржи Легечка 3:6, 6:3, 4:6

В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Алькарас проиграл 25-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке.

Стоит отметить, что для чеха это дебютная победа над игроком топ-3 мирового рейтинга.

Встреча Алькараса с Легечкой продлилась 2 часа 10 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Дохе Легечка сразится с победителем матча Маттео Берреттини — Джек Дрейпер.

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Карлос Алькарас Иржи Легечка
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