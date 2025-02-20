Рууд заменит отстраненного Синнера на турнире в Лас-Вегасе

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" Янник Синнер не сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam. Соревнования пройдут с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Вместо него примет участие трёхкратный финалист мэйджоров, пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Помимо Рууда, в турнире примут участие Наоми Осака, Тейлор Фриц и Томми Пол.

Напомним, Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга. Таким образом Янник не сможет принять участия в соревнованиях с 9 февраля по 4 мая.