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Рууд заменит отстраненного Синнера на турнире в Лас-Вегасе
Отличный шанс для норвежца
Фото: NU.nl
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" Янник Синнер не сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam. Соревнования пройдут с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США).
Вместо него примет участие трёхкратный финалист мэйджоров, пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.
Помимо Рууда, в турнире примут участие Наоми Осака, Тейлор Фриц и Томми Пол.
Напомним, Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга. Таким образом Янник не сможет принять участия в соревнованиях с 9 февраля по 4 мая.
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