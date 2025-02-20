  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рууд заменит отстраненного Синнера на турнире в Лас-Вегасе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рууд заменит отстраненного Синнера на турнире в Лас-Вегасе

Теннис

Отличный шанс для норвежца

Рууд заменит отстраненного Синнера на турнире в Лас-Вегасе

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" Янник Синнер не сыграет на выставочном турнире The MGM Rewards Slam. Соревнования пройдут с 1 по 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Вместо него примет участие трёхкратный финалист мэйджоров, пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Помимо Рууда, в турнире примут участие Наоми Осака, Тейлор Фриц и Томми Пол.

Напомним, Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга. Таким образом Янник не сможет принять участия в соревнованиях с 9 февраля по 4 мая.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас сенсационно уступил 25-й ракетке мира
yellow-arrow
Не реализовала свои шансы. Вторая ракетка мира Швёнтек покинула тысячник в ОАЭ
yellow-arrow
Адвокат Синнера: Янник считает, что с ним обошлись довольно сурово
Каспер Рууд Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости