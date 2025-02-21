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Янник Синнер сможет проводить тренировки во время дисквалификации
Итальянец сможет поддерживать оптимальную форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель трёх турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, сможет тренироваться во время дисквалификации при соблюдении некоторых условий. Об этом пишет Tennis Italiano.
Несмотря на временный официальный запрет, Синнер "может тренироваться со своим вспомогательным персоналом, если он не делает этого в месте, связанном с Национальной ассоциацией, ATP, ITF, WTA, турниром "Большого шлема" или мероприятием, подпадающим под действие наших правил" — сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Tennis Italiano.
Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.
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