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Новак Джокович: Сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в этом году

Теннис

Один турнир уже прошел

Новак Джокович: Сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в этом году

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что постарается выиграть хотя бы один ТБШ в этом сезоне.

"Алькарас и Синнер, безусловно, являются главными фаворитами на победу во всех турнирах "Большого шлема", в которых они участвуют. Остальные из нас постараются удивить их и попытаются выиграть одно из этих соревнований. Это крупные турниры, которые мотивируют меня больше всего, и я сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир "Большого шлема" в этом году. Посмотрим, смогу ли я это сделать", — приводит Sportklub слова Джоковича.

В этом году уже состоялся один турнир "Большого шлема" — Australian Open — 2025. Его победителем стал итальянский теннисист Янник Синнер, в финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева.

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