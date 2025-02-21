Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в этом году
Один турнир уже прошел
https://www.gettyimages.com/Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что постарается выиграть хотя бы один ТБШ в этом сезоне.
"Алькарас и Синнер, безусловно, являются главными фаворитами на победу во всех турнирах "Большого шлема", в которых они участвуют. Остальные из нас постараются удивить их и попытаются выиграть одно из этих соревнований. Это крупные турниры, которые мотивируют меня больше всего, и я сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир "Большого шлема" в этом году. Посмотрим, смогу ли я это сделать", — приводит Sportklub слова Джоковича.
В этом году уже состоялся один турнир "Большого шлема" — Australian Open — 2025. Его победителем стал итальянский теннисист Янник Синнер, в финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева.
Популярное сейчас
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию
- Новак Джокович впервые за 9 лет потерпел поражение на старте хардового турнира
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов