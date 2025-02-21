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Новак Джокович, хромая, покинул Доху

Теннис

Возможно, серб пропустит предстоящие турниры

Новак Джокович, хромая, покинул Доху

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович покинул Доху (Катар), сильно хромая в аэропорту. Об этом пишет журналист Diario AS.

На турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович выступал в одиночном и парном разряде. На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

В парном разряде Джокович и испанец Фернандо Вердаско уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Скорее всего, серба беспокоит повреждение, которое он получил во время Australian Open — 2025.

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