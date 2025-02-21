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Стали известны финалистки турнира WTA-1000 в Дубае

Теннис

Финал состоится 22 февраля

Стали известны финалистки турнира WTA-1000 в Дубае

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 февраля, завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Теннис. WTA-1000. Дубай (ОАЭ). Финальная пара:

Мирра Андреева — Клара Таусон

Матч Андреевой и Таусон состоится в субботу, 22 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск. На турнире в Дубае 2025 года будет самый молодой возраст двух финалисток турнира WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году (39 лет и 351 день на момент начала турнира).

Турнир в Дубае проходит с 16 по 22 февраля.

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