Джек Дрейпер вышел в финал турнира в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Он одержал волевую победу над 25-й ракеткой мира представителем Чехии Иржи Легечкой.

Доха (м). 1/2 финала

Иржи Легечка — Джек Дрейпер 3:6, 7:6, 6:3

Встреча Дрейпера с Легечкой продлилась 2 часа 21 минуту. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) Дрейпер сыграет с 10-й ракеткой мира теннисистом без флага Андреем Рублёвым.