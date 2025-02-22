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Свентек: Я уверена, что календарь нам точно не помогает

Теннис

Жесткая критика

Свентек: Я уверена, что календарь нам точно не помогает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек раскритиковала календарь WTA и посетовала на проблемы с подготовкой к турнирам.

"Мы не сможем сохранять стабильность в течение многих лет, играя неделю за неделей. К тому же сейчас не так, как раньше, когда находящиеся за пределами ТОП-20 игроки просто проигрывали с разгромным счетом. Теперь любой может выиграть такие турниры. Такое чувство уже несколько лет. Но я уверена, что календарь нам точно не помогает. Снова и снова нам приходится менять континенты, покрытия и мячи. Да, это непросто. Я не удивлена.

Настроение у меня было примерно такое же, как и в предыдущие годы, я бы сказала. Но подготовка, непременно, различалась. В предыдущие годы я выбывала на Australian Open на ранних стадиях, поэтому у меня было время подготовиться и поработать над собой. В этом году такой возможности не оказалось.

Честно говоря, я обычно не так прямолинейна, но свое выступление на этот раз я бы объяснила недостатком тренировок - времени на подготовку просто не хватило" – сказала Ига.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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