Свентек: Я уверена, что календарь нам точно не помогает

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек раскритиковала календарь WTA и посетовала на проблемы с подготовкой к турнирам.

"Мы не сможем сохранять стабильность в течение многих лет, играя неделю за неделей. К тому же сейчас не так, как раньше, когда находящиеся за пределами ТОП-20 игроки просто проигрывали с разгромным счетом. Теперь любой может выиграть такие турниры. Такое чувство уже несколько лет. Но я уверена, что календарь нам точно не помогает. Снова и снова нам приходится менять континенты, покрытия и мячи. Да, это непросто. Я не удивлена.

Настроение у меня было примерно такое же, как и в предыдущие годы, я бы сказала. Но подготовка, непременно, различалась. В предыдущие годы я выбывала на Australian Open на ранних стадиях, поэтому у меня было время подготовиться и поработать над собой. В этом году такой возможности не оказалось.

Честно говоря, я обычно не так прямолинейна, но свое выступление на этот раз я бы объяснила недостатком тренировок - времени на подготовку просто не хватило" – сказала Ига.