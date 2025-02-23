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Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото

Теннис

Украинка в своем стиле

Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала новый стиль – черно-белый наряд под красную помаду. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Даяна Ястремская
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