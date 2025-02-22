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Осака рассказала болельщикам о своих планах на будущее

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Осака рассказала болельщикам о своих планах на будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака, рассказала, какие цели ставит перед собой на ближайшее будущее.

"Честно говоря, я считаю, что играю очень хорошо, особенно если сравнивать с концом прошлого года. Тогда я тоже получила травму, но смогла обыграть действительно сильных соперниц. Надеюсь, что смогу продолжить так же.

У меня большие планы на будущее. Пока я могу играть, моя цель – выиграть Уимблдон и Ролан Гаррос и собрать карьерный Grand Slam

Когда люди со стороны говорят мне, что у меня уже достаточно достижений, это, конечно, приятно. Но я всегда чувствую, что могу сделать еще больше" – сказала Наоми.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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