Осака рассказала болельщикам о своих планах на будущее

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака, рассказала, какие цели ставит перед собой на ближайшее будущее.

"Честно говоря, я считаю, что играю очень хорошо, особенно если сравнивать с концом прошлого года. Тогда я тоже получила травму, но смогла обыграть действительно сильных соперниц. Надеюсь, что смогу продолжить так же.

У меня большие планы на будущее. Пока я могу играть, моя цель – выиграть Уимблдон и Ролан Гаррос и собрать карьерный Grand Slam

Когда люди со стороны говорят мне, что у меня уже достаточно достижений, это, конечно, приятно. Но я всегда чувствую, что могу сделать еще больше" – сказала Наоми.