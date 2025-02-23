Стародубцева прервала серию поражений и с победы стартовала в квалификации Мериды

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) успешно стартовала в квалификации турнира серии WTA500 в Мериде. В первом матче соревнований наша спортсменка одолела представительницу Греции Димитру Павлу (WTA №530).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу Юлии, в активе которой 6 из 8 реализованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Это первая за последние 10 матчей победа для Стародубцевой. В финале квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA №123).