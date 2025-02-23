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Стародубцева проиграла в финале квалификации турнира в Мериде
К сожалению, основная сетка за бортом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) проиграла в финале квалификации турнира серии WTA500 в Мериде. Во втором матче соревнований наша спортсменка уступила представительнице Франции Леолее Жанжан (WTA №123).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу соперницы Юлии. В активе украинки 2 подачи на вылет, 1 из 2 реализованный брейк, 6 из 10 отыгранных брейки и 1 двойная ошибка. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
В последних 11 матчах Стародубцева потерпела 10 поражений и победила только однажды. Дальнейшие планы украинки пока не известны.
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