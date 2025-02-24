WTA обновили рейтинг: Костюк снова в ТОП-20, прогресс Ястремской

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая поднялась вверх на две позиции и теперь 19-я в рейтинге. Далее не улучшившая, но и не ухудшившая свое место Элина Свитолина (24), а Даяна Ястремская с 48 поднялась на 44 позицию и замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

52 (-1) Ангелина Калинина

109 (-1) Юлия Стародубцева

127 (-2) Дарья Снигур

186 Леся Цуренко

216 (+10) Анастасия Соболева

249 (-6) Катарина Завацкая