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WTA обновили рейтинг: Костюк снова в ТОП-20, прогресс Ястремской

Теннис

В целом неплохо

WTA обновили рейтинг: Костюк снова в ТОП-20, прогресс Ястремской

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая поднялась вверх на две позиции и теперь 19-я в рейтинге. Далее не улучшившая, но и не ухудшившая свое место Элина Свитолина (24), а Даяна Ястремская с 48 поднялась на 44 позицию и замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

52 (-1) Ангелина Калинина

109 (-1) Юлия Стародубцева

127 (-2) Дарья Снигур

186 Леся Цуренко

216 (+10) Анастасия Соболева

249 (-6) Катарина Завацкая

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