Костюк и Калинина получили соперниц в первом круге турнира в Мериде

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №19) и Ангелина Калинина (WTA №52) получили соперниц по первому кругу турнира серии WTA 500 Merida Open Makron.

Так, лучшая на сегодняшний день теннисистка нашего государства начнет соревнование матчем против австралийки Дарьи Севилл (WTA №121). Калинина стартует поединком против Леолии Жанжан (WTA №129) из Франции.

Напомним, что призовой фонд соревнования составляет 1,064 миллиона долларов. Турнир пройдет с 24 февраля по 2 марта.