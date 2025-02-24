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Костюк и Калинина получили соперниц в первом круге турнира в Мериде
Удачи нашим девушкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №19) и Ангелина Калинина (WTA №52) получили соперниц по первому кругу турнира серии WTA 500 Merida Open Makron.
Так, лучшая на сегодняшний день теннисистка нашего государства начнет соревнование матчем против австралийки Дарьи Севилл (WTA №121). Калинина стартует поединком против Леолии Жанжан (WTA №129) из Франции.
Напомним, что призовой фонд соревнования составляет 1,064 миллиона долларов. Турнир пройдет с 24 февраля по 2 марта.
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