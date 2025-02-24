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Свитолина рассказала, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры
Прекрасный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на жизнь после завершения профессиональной карьеры. Ее слова цитирует Forbes:
– Кем вы себя видите после завершения спортивной карьеры?
– Инвестором. На персональную жизнь и на свои нужды я уже заработала теннисом. Рада, что родители выбрали для меня именно этот вид спорта. Он дал мне много возможностей: финансовую устойчивость, контакты и друзей.
И я буду посвящать много времени Украине, буду инвестировать, развивать ее. После нашей победы нас ждет много работы. Я, Шевченко, Усик, Зинченко – это люди, которые должны помогать Украине сейчас и после войны. Должны использовать полученные за годы спортивной карьеры контакты для Украины.
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