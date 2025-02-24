Стефанос Циципас с победы стартовал на турнире АТР-500 в Дубае

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одолел 35-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего.

Дубай. Первый круг

Стефанос Циципас — Лоренцо Сонего 7:6, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Циципаса два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Циципас сыграет с теннисистом без флага Кареном Хачановым.