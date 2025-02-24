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Стефанос Циципас с победы стартовал на турнире АТР-500 в Дубае
Грек в двух сетах одолел соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одолел 35-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего.
Дубай. Первый круг
Стефанос Циципас — Лоренцо Сонего 7:6, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Циципаса два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Циципас сыграет с теннисистом без флага Кареном Хачановым.
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