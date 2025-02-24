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Сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по лыжным видам спорта
Желаем удачи спортсменам
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В норвежском Тронгейме стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года — первое мировое первенство за последние два года.
Сборная Украины будет участвовать в трех дисциплинах: прыжках с трамплина, лыжных гонках и лыжном двоеборье.
В состав национальной команды вошли 15 спортсменов.
В прыжках с трамплина Украину будут представлять: Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Жанна Глухова и Татьяна Пилипчук.
В лыжных гонках выступят: Андрей Доценко, Руслан Денисенко, Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Денис Мухотинов, Елизавета Ноприенко, Анастасия Никон, Виктория Олех и София Шкатула.
В лыжном двоеборье будут соревноваться: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец, Руслан Шуманский, Александр Шовкопляс и Карина Козлова.
Украина имеет две медали чемпионатов мира по лыжным видам спорта: в 1999 году Ирина Тарасенко-Тереля получила «бронзу» в лыжных гонках, а в 2009 году аналогичный успех повторила Валентина Шевченко.
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