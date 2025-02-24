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Наоми Осака: Хочу завоевать карьерный Большой шлем

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Конкуренция в Туре зашкаливает

Наоми Осака: Хочу завоевать карьерный Большой шлем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что ставит цель завоевать карьерный "Большой шлем".

"У меня много целей на будущее. Пока могу выступать, я действительно хочу выиграть Уимблдон и "Ролан Гаррос", чтобы завоевать карьерный "Большой шлем". Чувствую, что для этого мне нужно многое сделать", — приводит слова Осаки CNN.

Осака — победительница четырёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США.

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