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Наоми Осака: Хочу завоевать карьерный Большой шлем
Конкуренция в Туре зашкаливает
Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что ставит цель завоевать карьерный "Большой шлем".
"У меня много целей на будущее. Пока могу выступать, я действительно хочу выиграть Уимблдон и "Ролан Гаррос", чтобы завоевать карьерный "Большой шлем". Чувствую, что для этого мне нужно многое сделать", — приводит слова Осаки CNN.
Осака — победительница четырёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США.
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