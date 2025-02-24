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Винус Уильямс отказалась от уайлд-карда на турнир в Индиан-Уэллсе
В прошлом году она принимала участие в турнире
Фото: Getty Images
Четырёхкратный полуфиналист турниров серии "Большого шлема", а ныне директор турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал отказ бывшей первой ракетки мира американской теннисистки Винус Уильямс от участия на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
"Наша команда была проинформирована, что Винус не примет участия по уайлд-карду в этом году. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся увидеть её снова в Индиан-Уэллсе в будущем", — приводит слова Хааса журналист Бен Ротенберг.
Напомним, Уильямс трижды выходила в полуфинал Индиан-Уэллса (1998, 2001, 2018) и последний раз выступала в прошлом году в качестве обладательницы уайлд-кард. Вторую путёвку на "тысячник" в Индиан-Уэллсе получила двукратная чемпионка Уимблдона из Чехии Петра Квитова.
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