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Калинина с победы стартовала на турнире WTA500 в Мериде
Прекрасное, но тяжелое начало
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) с победы стартовала на турнире серии WTA500 в Мериде. В первом матче соревнований наша спортсменка одолела представительницу Франции Леолею Жанжан (WTA №129).
Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 6-1) в пользу Ангелины, в активе которой 1 подача на вылет, 4 из 5 реализованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против победительницы матча Костюк/Севил.
Напомним, что ранее Свитолина
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