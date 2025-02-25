Калинина с победы стартовала на турнире WTA500 в Мериде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) с победы стартовала на турнире серии WTA500 в Мериде. В первом матче соревнований наша спортсменка одолела представительницу Франции Леолею Жанжан (WTA №129).

Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 6-1) в пользу Ангелины, в активе которой 1 подача на вылет, 4 из 5 реализованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против победительницы матча Костюк/Севил.