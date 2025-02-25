Калинина – о старте Мериды: Я счастлива, что смогла найти в себе силы вернуться в игру

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) прокомментировала победу на старте турнира серии WTA500 в Мериде.

– Сегодня матч получился непростым. Ты хорошо размялась, но потом начался дождь, и пришлось ждать продолжения. Однако в итоге ты сумела сосредоточиться и выиграть этот сложный матч. Какие твои мысли?

– В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто остался здесь и продолжал смотреть этот матч, потому что играть было действительно тяжело из-за погоды. Я, кажется, разминалась раз десять! В какой-то момент я даже перестала видеть мяч и просто потеряла концентрацию. Для любого игрока сложно несколько раз подряд начинать поединок и останавливаться, но очень рада, что смогла переломить ход встречи в свою пользу. Спасибо за вашу поддержку!

– Что тебе больше всего понравилось в твоей игре сегодня? Твой бэкхенд – просто огонь! Ты контролировала игру, но в какой-то момент немного потеряла инициативу. Конечно, большую роль сыграло то, что ты использовала слабость ее второй подачи. Так что чем ты сегодня больше всего довольна?

– Думаю, больше всего я довольна тем, что в ключевые моменты мне удавалось попадать в корт и играть достаточно уверенно. Некоторые розыгрыши были действительно сложными, но я рада, что смогла справиться. В какой-то момент я полностью потеряла ритм во втором сете. Для меня самое важное было – вернуться в игру и сосредоточиться, потому что все происходило слишком быстро и явно не в мою пользу. Итак, я счастлива, что смогла найти силы вернуться в игру.