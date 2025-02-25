Стародубцева проиграла на старте парного турнира в Мериде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла на старте парного турнира серии WTA500 в Мериде. Наша спортсменка в дуэте с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой уступили Катержине Питер (Польша) и Марьян Шериф (Египет).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-4) . Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Стародубцев и Шрамкова впервые сыграли в паре. Следующими соперницами дуэта Питер/Шериф станут победительницы матча Кристиан/Морателли – Эйкери/Ниномия.