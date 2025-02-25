Свитолина рассказала, сколько денег тратит на подготовку к турнирам

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих расходах на подготовку к соревнованиям. Ее слова цитирует Forbes:

– Сейчас это более или менее фиксированная сумма. Приблизительно 400 000-600 000 долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления.

– У вас когда-то был принцип – не "резать" спортивные расходы, пока вы не станете первой ракеткой мира. За время полномасштабной войны этот принцип не изменился?

– Резать тяжело. Есть прайс тренеров команды. Это большая сумма, которую нужно оплатить, это неотделимая часть карьеры.

Надо инвестировать, делать все возможное, чтобы была возможность играть на высоком уровне. Это не вопрос выбора, без этого трудно чего-то достичь, – сказала Свитолина.