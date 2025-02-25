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Алекс де Минор сенсационно уступил 187-й ракетке мира

Теннис

Хорват сумел всех удивить

Алекс де Минор сенсационно уступил 187-й ракетке мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

На старте соревнований он одержал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Дубай. Первый круг

Марин Чилич — Алекс де Минор 6:2, 3:6, 6:3

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Чилич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Дубае Марин Чилич сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

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Марин Чилич
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