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Алекс де Минор сенсационно уступил 187-й ракетке мира
Хорват сумел всех удивить
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
На старте соревнований он одержал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
Дубай. Первый круг
Марин Чилич — Алекс де Минор 6:2, 3:6, 6:3
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Чилич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Дубае Марин Чилич сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.
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